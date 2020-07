O vestiário do Barça pede a chegada de Kluivert

Como afirma o jornal 'Mundo Deportivo', o vestiário do Barcelona já teria escolhido o novo técnico do time para quando Quique Setién encerrar a sua passagem pelo clube.

Aparentemente, os 'culés' gostariam de uma lenda a frente da equipe, um ex-jogador que conhece perfeitamente o clube dentro e fora do campo: Patrick Kluivert.

O holandês marcou 122 gols em 256 partidas oficiais com os catalães, tornando-se um dos melhores atacantes do mundo. Agora, com o título de treinador profissional nas mãos e experiência de sobra, poderia retornar ao Camp Nou para assumir o comando da equipe.

Em 2009, Kluivert tirou a sua licença de técnico, ano em que estreou no comando do NEC Nijmegen. Pouco depois, foi campeão de sua categoria com o Twente.

Aprendeu ao se tornar o auxiliar de Louis van Gaal, com quem trabalhou lado a lado para fazer da seleção holandesa a terceira melhor equipe da Copa do Mundo de 2014. Diretor do futebol de base do Barça desde julho de 2019, também trabalhou como diretor esportido do Paris Saint-Germain.

É por isso que, de acordo com a citada fonte, o vestiário vê em Kluivert o homem ideal para tomar as rédeas da equipe e torná-la novamente vencedora no próximo ano.