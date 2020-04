O vestiário do Sevilla espera Rakitic de braços abertos

A cada dia surgem novas informações sobre o possível retorno de Ivan Rakitic ao Sevilla. O croata já deixou claro que só deixaria o Barcelona para voltar ao conjuto andaluz.

O diário 'ABC' publicou nessa quinta-feira que o vestiário do clube do sul da Espanha estaria encantado em contar com um jogador do nível do croata e o receberiam de braços abertos.

Um retorno ao Sanchez Pizjuan, estádio que um dia foi a sua casa. Com a camisa do Sevilla, Rakitic marcou 32 gols em 149 partidas.

Rakitic deixou o quadro sevilhano na temporada 2014-15 com destino ao Barcelona. Com a camisa 'culé' já são 299 partidas oficiais e 35 gols marcados.