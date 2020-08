Georgina Rodríguez voltou a bombar as redes sociais. A namorada de Cristiano Ronaldo, atacante da Juvenus, incendiou as redes sociais com um vídeo de biquíni.

A modelo espanhola divulgou com os seus seguidores um vídeo onde aparece mergulhando como uma verdadeira sereia nas costas do Mediterrâneo.

Com um biquíni branco e pés de pato, Georgina encantou os seus seguidores. Rapidamente o vídeo viralizou nas redes sociais.