O vídeo dos médicos cantando 'YNWA' que fez Klopp chorar

A pandemia provocada pelo COVID-19 continua causando estragos no mundo, embora, em alguns momentos, também deixe algumas imagens de esperança.

Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, confessou em uma entrevista ao site oficial do clube que se emocionou com um vídeo em que os médicos e enfermeiros de um hospital aparecem cantando 'You'll never walk alone': "Acho que ontem recebi um vídeo de pessoas no hospital do lado de fora da área de terapia intensiva e quando começaram a cantar 'You’ll never walk alone', comecei a chorar imediatamente", disse o alemão.

"É inacreditável. Mostra tudo, essas pessoas não apenas trabalham, mas têm um espírito tão bom. Mas é o trabalho deles, elas fazem isso dia após dia. Elas se colocam em perigo porque ajudam pessoas doentes, feridas e deficientes, então eu não podia admirá-las mais e apreciá-las mais, eu realmente não podia“, concluiu o treinador.