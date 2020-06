O vídeo motivacional do Real Madrid: "nunca nos rendemos"

LaLiga está de volta, finalmente. As equipes e os torcedores espanhóis esperavam por isso com muita ansiedade.

E para comemorar e motivar a sua torcida para a retomada da competição, o Real Madrid publicou um vídeo motivacional com a voz de Emilio Butragueño, que mostra um pouco do espírito do clube.

"Somos o Real Madrid e o Real Madrid nunca se rende", se pode escutar no vídeo em se recordam as grandes viradas do clube e são vistas imagens de alguns jogadores e Zidane no estádio, as taças da Champions e a praça Cibeles.

"Queremos continuar aumentando a lenda", adverte o clube 'blanco' com o objetivo de demonstrar que está pronto para voltar e vencer a Liga.

O Real Madrid encara o Eibar nesse domingo e logo terá pela frente Valência, Real Sociedad, Mallorca, Espanyol, Getafe, Athletic, Alavés, Granada, Villarreal e Leganés.