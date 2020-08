O Villarreal toma a dianteira por Kubo

Pouco a pouco parece que o futuro de Takefusa Kubo vai se resolvendo. Alguns clubes já deixaram a corrida pelo japonês, enquanto outros avançam.

Mas de acordo com informações do diário 'AS', um dos pretendentes tomou a dianteira. O Villarreal ultrapassou a concorrência e não necessiariamente porque a sua oferta seja a melhor.

O projeto do 'Submarino Amarelo' motiva mais o japonês, enquanto Celta, Granada e Osasuna ficam mais para trás na corrida.

O clube 'merengue' tem a intenção de resolver tudo sobre a sua jovem estrela ainda nessa semana, o que pode trazer novidades nos próximos dias.