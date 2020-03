"O vírus? É preciso beber álcool e ir para uma sauna"

Em Belarus poucos temem o coronavírus e a suas consequências devastadoras. Ali a vida segue seu ritmo normal e a bola rola nos gramados do país com os portões abertos.

Nesse final de semana foi disputada a segunda rodada do campeonato nacional, algo impensável em vários países do Velho Continente.

"Essas coisas acontecem. O mais importante é não entrar em pânico. As pessoas trabalham com tratores e ninguém fala de vírus", explicou o presidente do país Aleksandr Lukashenko.

Lukashenko desdenhou do vírus que está matando várias pessoas pelo mundo. "O álcool não serve somente para limpar as mãos. É preciso beber todos os dias para envenenar o vírus, mas não no trabalho".

"É preciso ir para a sauna dois ou três por semana. Os chineses disseram que o vírus morre a partir dos 60 graus", completou.