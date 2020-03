O voo de Courtois no míssil de Fekir

O Betis teve as oportunidades mais claras na primeira metade no Benito Villamarín. O clube alviverde parou em Courtois e na falta de pontaria antes do gol marcado por Sidnei.

A grande chance foi de Fekir. Canales encontrou o francês dentro da área, e o camisa '8' bateu forte, para uma linda defesa de Courtois.

Minutos antes foi a vez de Bartra desperdiçar uma chance clara de gol, dentro da pequena área e livre de marcarção, mas mandou por cima.