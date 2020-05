O vulcão de nome impronunciável que marcou a carreira de Lewandowski

Naquela época, Lewandowski tinha 21 anos e se destacou no polonês Lech Poznan. Ele marcou 39 gols em duas temporadas e seu nome começou a tocar em metade da Europa. O Blackburn Rovers ficou interessado nele, mas um vulcão com um nome impronunciável frustrou a assinatura.

Ele estava perto, muito, muito perto de assinar com o Blackburn Rovers. O jornal 'AS' lembra como foi essa história, marcada pela erupção do islandês Eyjafjallajökull, lembrada sobretudo pela desordem que causou no futebol europeu ao afetar o tráfego aéreo.

Lewandowski se encontrou com Sam Allardyce, então técnico do Blackburn Rovers, e sua transferência parecia ter sido realizada nos últimos instantes da temporada 2009-10.

Mas então, no meio da primavera, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em erupção. O tráfego aéreo parou por alguns dias devido à nuvem de cinzas que se espalhou por toda a Europa e muitos planos tiveram que ser alterados rapidamente.

Alguns clubes foram forçados a viajar milhares de quilômetros por estrada, como o Barça para Milão para jogar contra a Inter, e outros, como Lewandowski, adiaram suas viagens até novo aviso.

E então o Borussia Dortmund apareceu em cena, sempre à procura de jovens talentos. Enquanto o Blackburn Rovers aguardava a chegada do polonês ao aeroporto de Manchester, ele assinou um contrato de quatro anos com o Borussia Dortmund. E o resto é história que todos conhecem bem.