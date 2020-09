O Watford pede 50 milhões ao United por Ismaïla Sarr

O rebaixamento não impediu o Watford de pedir entre 40 e 50 milhões de euros ao United para liberar Ismaïla Sarr. Com o Manchester United como pretendente, os 'Hornets' já estipularam um valor.

De acordo com o 'Daily Mail' os 'red devils' avançaram na contração do jogador do Watford. Já que a possibilidade de contratar Jadon Sancho está cada vez mais remota.

A grande questão é que o Liverpool está na parada. O time de Klopp teria chegado a um acordo direto com Sarr para contratá-lo no mercado de inverno. Mas o tempo joga a favor do United nesse caso.

Na lista do clube vermelho de Manchester por um plano 'b' também apareciam nomes como Douglas Costa, Ivan Perisic, Joshua King ou Arkadiusz Milik.