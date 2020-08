O West Ham está disposto a brigar com Mou por Callum Wilson.

O West Ham está disposto a atravessar mais uma contratação de José Mourinho. O treinador pediu a diretoria do Tottenham a contratação de Callum Wilson, mas segundo o jornal 'Express', os 'hammers' também anotaram o seu noma na lista.

Rebaixado com o AFC Bournemouth, Callum vê com bons olhos uma saída da equipe. De todas as formas, sejam os 'hammers' ou os 'spurs' terão que pagar algo em torno a 19,8 milhões euros, seu valor de mercado.

Caso se confime a sua saída, seria a despedida de Callum Wilson do Bournemouth após seis temporadas no elenco. A primeira foi a melhor, quando marcou 22 gols, desde então seu números diminuiram.