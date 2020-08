O West Ham pede ao Chelsea 90 milhões por Rice

Já faz algum tempo que o nome de Declan Rice ocoa em Stamford Bridge. A parada provocada pelo coronavírus esfriou as tratativas, mas agora o time de Frank Lampard vai em busca do seu objetivo.

Recentemente, a imprensa inglesa falou de uma possível oferta de 65 milhões de euros do Chelsea pelo jogador do West Ham. Mas os 'hammers' a teriam recusado.

De acordo com o 'The Times', a atual equipe de Declan Rica teria feito uma contraproposta de impressionantes 90 milhões de euros.

Agora a bola está com o time de Stamford Bridge, que se quiser contar com os serviços do meia inglês terá que desembolsar 25 milhões a mais.