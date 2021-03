O Wolfsburg amplia o martírio do Schalke 04

Wolfsburg e Schalke 04 se enfrentaram nesse sábado na Volkswagen-Arena pela 25º rodada do Campeonato Alemão. Melhor para os donos da casa que passaram por cima do rival com uma sonora goleada.

A fase do time de Gelsenkirchen é tão ruim, que o primeiro gol marcado foi contra. Mustafi mandou contra o próprio patrimônio e abriu o caminho para a goleada.

Os outros gols saíram no segundo tempo. Weghorst (51'), Ridle Baku (58'), Brekalo (64') e Philipp (79') ampliaram o marcador e intensificaram o sofrimento do Schalke.

Com o resultado, o Wolfsburg chega aos 48 pontos e continua firme e forte na terceira posição da Bundesliga. Já o Schalke amarga a sua 17º derrota na competição e se afunda na lanterninha com apenas dez pontos conquistados.

Na próxima rodada o Wolfsburg visita o Werder Bremen (12º), enquanto o Schalke 04 pega o Borussia Mönchengladbach (10º).