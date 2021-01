O XI dos talentos de Palmeiras e Santos que jogam na Europa

O duelo entre Palmeiras e Santos para ver quem será o novo campeão da Copa Libertadores deixa o Brasil em tensão, embora muitos olhos do mundo aguardem este sábado a partir das 17h (horário de Brasília) em frente à televisão. A expectativa vai cruzar o lago e se estabelecer na Europa.

E o fato é que não são poucos os jogadores de ambas as equipes que hoje deram o salto para as ligas mais poderosas do mundo. Embora em times novos, eles viverão o jogo como outros torcedores: à distância.

Seguindo o critério de localidade, primeiro analisamos o Palmeiras, que teria Daniel Fuzato no gol. O goleiro de 23 anos vive na sombra de Pau López na Itália. Não é de surpreender que, desde que trocou o Verdão pela Roma na temporada 18-19, ele tenha jogado apenas duas partidas.

Fabiano, atual jogador do Denizlispor, completou duas temporadas na Seleção Brasileira e meia em outras duas. Depois de uma boa passagem pela Boavista, foi para a Turquia. À esquerda, o escolhido é Gabriel Silva, que chegou ao Velho Continente há uma década. Depois de passar por Novara, Udinese, Carpi, Genoa e Granada, desde as temporadas 17-18 é regular no Saint-Étienne.

No meio da zaga, dois zagueiros com um elo comum: a passagem pelo Barcelona. Um é Yerry Mina, agora no Everton; o outro, Henrique, que os catalães contrataram com grande alarde em 2008 do Palmeiras, mas nunca jogou por lá. Sua jornada desde então o levou ao Bayer Leverkusen, Racing, novamente Palmeiras, Napoli, Fluminense, Corinthians, Al Ittihad e, desde este ano, joga pelo Belenenses de Portugal.

Andrei Girotto chegou à Europa em 2017 pelas mãos do Nantes e ainda está lá. Alan Patrick apareceria com ele no pivô duplo. Jogador do Shakhtar desde 2016, sua peculiaridade é que foi treinado no Santos, mas jogou meia temporada (14/15) no Palmeiras.

Seu parceiro na equipe ucraniana Fernando, de apenas 21 anos, também estaria entre os XI, jogando pela ala esquerda. Para completar a segunda linha de ataque, dois grandes conhecidos: Deyverson (Alavés) e Gabriel Jesus (Manchester City).

Arthur Cabral, atacante do Basel, onde soma 27 gols em 56 jogos, completa a escalação.

Já no Santos, seu goleiro é o menos citado entre os onze. Trata-se de Rafael Cabral, que joga pela segunda temporada consecutiva no Reading da Championship, embora antes tenha passado cinco anos no Napoli e um na Sampdoria.

Nas laterais, dois companheiros, Danilo e Alex Sandro. Já na Juve, estiveram também no Porto. Seus zagueiros também têm trinta e poucos anos: Bruno Peres, habitual do futebol italiano, agora na Roma e convertido a zagueiro na ocasião, e Marcelo, que passou quatro anos no Lyon após uma passagem anterior pelo Wisla Cracóvia, PSG, Hannover e Besiktas.

Num esquema de três meias e muito ofensivo, João Pedro, do Cagliari; Rodrygo (Real Madrid) e Felipe Anderson, que deu o salto para a Europa com a Lazio e depois jogou três anos no West Ham. Esta temporada assinou pelo Porto.

Na frente, é claro, Neymar, o maior expoente desse XI do Peixe. E ao lado dele, Willian José, que acaba de trocar a Real Sociedad pelos Wolves para preencher a lacuna deixada por Raúl Jiménez após a lesão.

O terceiro atacante em questão é Junior Moraes, o terceiro jogador do Shakhtar Donetsk a figurar entre os 22 escolhidos.

