O XI ideal da fase de grupos da Champions League

Tendo chegado à metade da Champions League, no ProFootballDB recorremos mais uma vez à análise avançada para compor um XI ideal de pura magia. Nesta ocasião, o time dos sonhos será composto por quem melhor se saiu na sua posição, baseando-se nos dados. Com base em um atributo vinculado à posição, esses são os jogadores de futebol mais proeminentes.

Entre eles estão novidades surpreendentes, mas também, é claro, velhos conhecidos. Um deles é Manuel Neuer (34, Bayern de Munique), o goleiro que mais defendeu nos primeiros seis jogos: 5,52 a cada 90 minutos de jogo.

A dupla de zagueiros que ficariam encarregadas de 'acompanhá-lo' é inesperadamente jovem. Por um lado, Cristian Romero (22, Atalanta) é o defensor que mais duelos aéreos tem disputado com sucesso (5,76), enquanto Dayot Upamecano (22, RB Leipzig) é o que mais venceu duelos de todos os tipos. À sua direita estaria Stefan Lainer (28, Borussia Mönchengladbach) com 6,92 duelos defensivos enfrentados com sucesso por jogo completo; à esquerda, o impecável Angeliño, o primeiro dos dois espanhóis que compõem esta equipe platônica. O lateral galego é aquele com mais cruzamentos bem sucedidos no torneio (1,74).

Movendo-se para o centro de campo, Wilmar Barrios (28, Zenit) seria o pivô defensivo ideal por ser aquele com mais recuperações de bola (12,11). Os interiores são, sem dúvida, para dois suspeitos habituais nestes conflitos, como Luka Modric (35) e Toni Kroos (30), os craques do Real Madrid. O croata é o meio-campista que mais acerta passes a cada 90 minutos (81,30), embora o alemão tenha sido o melhor enviando passes em profundidade (13,33). Na extrema esquerda, Neymar Jr. ganha a 'titularidade' por ser o mais desestabilizador ao completar 5,57 dribles.

À direita, Ferran Torres se destaca como uma das agradáveis ​​surpresas deste campeonato. O valenciano tem se 'descoberto' como um excelente goleador, com média de 1,03 gols e assistências por 90 minutos. Sua eficácia, no entanto, ainda está longe daquela do camisa 9 que fecha este ideal onze da fase de grupos elaborado pelo ProFootballDB: Erling Haaland. Quem mais poderia ser? Com média de 1,56 gols, o norueguês conquistou uma vaga no nosso time; ainda mais quando o sexto jogo foi perdido por lesão. Certamente ele terá deixado um pouco desse gás para as oitavas de final.