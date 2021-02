O XI ideal da Libertadores, segundo especialistas

A Libertadores 2020 foi marcada, como quase todas as competições, pelos efeitos da pandemia, que provocou mudanças no calendário da competição. Depois de fazer todas as partidas do mata-mata seguirem em frente, o Palmeiras conquistou o título de campeão pela segunda vez em sua história.

Da mesma forma, a CONMEBOL oficializou nesta quarta-feira o XI ideal da maior competição continental da América do Sul. Conforme explicou, os jogadores que comparecem foram escolhidos por um Grupo de Estudos Técnicos, que acompanhou de perto as 155 partidas do torneio.

Nery Pumpido, Gerardo Pelusso, Diego Gavilán, Faryd Mondragón, Francisco Maturana, Dorival Silvestre, Daniel Bañales e César Sampaio são os integrantes dessa Comissão que decidiu os onze melhores jogadores.

Goleiro: Weverton

Zagueiros: Montiel; Muito verdadeiro; Gómez e Viña

Meio-campistas: Menino; Pérez e Soteldo.

Atacantes: Tévez; Marinho e Borré

Como se pode ver, se dividirmos os jogadores por times, a coisa se dividiria assim: Palmeiras com quatro, River Plate e Santos com três e Boca Juniors com um. O atual campeão, como esperado, é o que tem mais jogadores.