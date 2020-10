O XI ideal da UEFA para a primeira rodada da Champions League

Os onze da UEFA conta com nomes como Sportiello, Romero y Zapata pelo Atalanta. Depois, o Barcelona aparece com Ansu Fati e Leo Messi. O Bayern de Munique aparece depois, com Kimmich y Coman.

Goleiro: Marco Sportiello (Atalanta)

Zagueiro: Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Zagueiro: Joe Gomez (Liverpool)

Zagueiro: Cristian Romero (Atalanta)

Zagueiro: Angeliño (RB Leipzig)

Meio-campista: Zlatko Junuzović (Salzburgo)

Meio-campista: Tetê (Shakhtar Donetsk)

Meio-campista: Kingsley Coman (Bayern de Munique)

Meio-campista: Ansu Fati (Barcelona)

Atacante: Leo Messi (Barcelona)

Atacante: Duván Zapata (Atalanta)