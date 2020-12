O XI que o Real Madrid poderia ter com Pochettino, segundo o 'The Sun'

A derrota para o Shakhtar Donetsk deixou o Real Madrid na corda bamba na Champions. Ainda depende de si, mas uma derroa poderia deixar o gigante de fora das competições europeias, algo que nunca aconteceu na história.

Apesar da vitória contra o Sevilla, Zinedine Zidane poderia estar jogando a sua permanência no comando da equipe contra o Borussia Mönchengladbach. E caso o pior cenário aconteça, o diário 'Sport' garante que a diretoria 'merengue' pensa em Mauricio Pochettino.

Diante da possibilidade do argentino comandar a equipe do Bernabéu, o jornal inglês The Sun' apontou três nomes que poderiam dar uma cara nova ao conjunto 'blanco' de Pochettino.

Dois trabalharam com ele no Tottenham, Dele Alli e Harry Kane. O primeiro perdeu o seu espaço na equipe e não conta com a confiança de José Mourinho, mas brilhou sob o comando do argentino. Enquanto o camisa '10' é a grande estrela da equipe, mas já pensou em sair mais de uma vez.

Outro nome que surge é o de Paulo Dybala. Após uma boa temporada com Maurizio Sarri, Andrea Pirlo não está conseguindo tirar o melhor da 'Joia'.

Com isso, a suposta escalação do 'The Sun' para o Real Madrid teria: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Dybala, Dele Alli, Luka Modric, Eden Hazard; Benzema e Harry Kane.