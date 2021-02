O zagueiro mais caro da história exorciza os seus fantasmas

O Manchester United, com o objetivo de voltar a estar entre os melhores, apostou forte em contratações de impacto nos últimos anos. E nesse temporada parece que as peças de encaixaram.

Além das chegadas de Edinson Cavani ou Bruno Fernandes, o clube também reforçou a sua defesa. Com os 80 milhões pagos por Harry Maguire, os 'red devils' esperavam resolver os problemas na última linha, mas o inglês nunca rendeu o esperado.

Talvez o peso de ser o zagueiro mais caro da história do futebol tenha atrapalhado o desempenho do jogador de 27 anos, algo que desesperava a todos em Old Trafford.

Por isso, os rumores apontavam para a possibilidade do United contratar mais um zagueiro. Algo que de acordo com o 'Manchester Evening News', não irá acontecer. As boas exibições de Maguire nessa fase da temporada convenceram a diretoria do conjunto inglês.