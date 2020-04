Obi Mikel ou Yaya Touré: quem seria melhor para o Botafogo?

Keisuke Honda chegou ao Botafogo e animou o torcedor do Glorioso, mas nos últimos meses o clube demonstrou que busca outros astros de renome internacional.

A última notícia é de que o Alvinegro conversa com o nigeriano John Obi Mikel, que fez história pelo Chelsea. O nome do meio-campista de 32 anos entrou em pauta depois do insucesso em convencer Yaya Touré a assinar pelo clube.

Touré, contudo, reascendeu a expectativa do torcedor botafoguense, durante uma transmissão ao vivo em seu Instagram, quando demonstrou ainda pensar na chance de ter, após a pandemia do novo coronavírus, a Estrela Solitária ao peito.

Com os dois africanos na mira, a torcida agora se vê em dúvida: quem, dentre o marfinense e o nigeriano, seria um reforço melhor para o meio-campo?

Não é difícil chegar à conclusão de que Yaya Touré tem um histórico melhor como jogador. O marfinense jogou no Barcelona e despontou como grande ídolo no Manchester City, onde conquistou títulos importantes e fez gols emblemáticos.

É um jogador mais completo do que Obi Mikel, já tendo atuado como zagueiro e demonstrando ótima chegada ao campo de ataque. Em sua carreira, por exemplo, o meio-campista somou um total de 124 gols contra apenas 18 do nigeriano.

Contudo, além de ser quatro anos mais velho do que Mikel (36 anos), Touré vinha de um período de inatividade após uma passagem apagada pela segunda divisão chinesa – seu último jogo foi em outubro de 2019.

Obi Mikel reencontrou o bom futebol na Turquia

John Obi Mikel foi peça importante no meio-campo do Chelsea, onde jogou por dez temporadas, entre 2006 e 2016, conquistando quase tudo o que era possível. Entre 2017 e 2018, defendeu o Tianjin Teda, da China, e ainda acumulou rápida passagem pelo Middlesbrough, na disputada segunda divisão inglesa. Mas foi na Turquia onde reviveu os bons momentos.

O nigeriano chegou para defender o Trabzonspor na atual temporada, mas rescindiu o vínculo por causa da falta de ação, tanto da Turquia quanto dos clubes de futebol, em meio à crise causada pelo novo coronavírus. Em entrevista ao site The Athletic, Mikel inclusive garantiu que jamais voltaria para o clube turco.

Os torcedores do Trabzonspor deverão sentir sua falta. Afinal de contas Mikel era titular, jogando à frente da zaga, no time que lidera o Campeonato Turco e que fazia o clube sonhar em voltar a ser campeão da primeira divisão após 36 anos.

Embora sem gols ou assistências, Obi Mikel vinha demonstrando força defensiva para defender e uma incrível perícia com a bola nos pés: segundo a Opta Sports, acertou 92% dentre os 946 passes dados no Campeonato Turco – cujo nível é consideravelmente superior à segunda divisão chinesa.

Mikel seria melhor para o Botafogo?

Pensando apenas na questão da idade, e do futebol apresentado recentemente, Obi Mikel poderia ser uma opção até mesmo melhor do que Yaya Touré – embora com menos status internacional e sem um histórico goleador.