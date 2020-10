Oblak e Navas, os goleiros blindados das cinco grandes ligas

Entre todos goleiros dos campeonatos espanhol, francês, alemão, inglês e italiano, ninguém vê suas redes balançarem menos vezes do que Keylor Navas.

O dono das luvas e da camisa número 1 do Paris Saint-Germain tem média de 0,25 gol sofrido a cada partida, segundo informação publicada por 'AS', que levou em consideração apenas o desempenho deste início de temporada.

O jogador costarriquenho fica um pouco à frente do goleiro do Atlético de Madrid. Jan Oblak aparece em segundo lugar, com média de 0,20. Vale ressaltar que o goleiro tem uma partida a mais neste início de campeonato, com cinco jogos.

É apenas o início de uma temporada, mas esses dados já indicam quem começou o ano positivamente e apresentam como destaques dois dos goleiros mais consagrados do futebol mundial, jogadores acostumados a estar entre os melhores em sua função.