Oblak, o melhor da temporada para os 'colchoneros'

Não houve ninguém tão decisivo quanto Jan Oblak. O Atlético de Madrid foi salvo por suas defesas em mais de uma ocasião nesta temporada... e nas anteriores.

Por esse motivo, os fãs o escolheram como o jogador 'cinco estrelas' da temporada 2019-20 em votação realizada através das redes sociais.

Oblak superou outros colegas de equipe por uma grande diferença na enquete realizada pela marca de cerveja Mahou.

O goleiro, que acumulou 220 votos, 62%, ficou à frente de Marcos Llorente, que conquistou 52, do zagueiro brasileiro Lodi, que conquistou 42, do atacante Álvaro Morata, que acumulou 35 votos e do zagueiro Mario Hermoso, que alcançou seis. Todos eles receberam ao longo da temporada o prêmio mensal de cinco estrelas de 'Mahou'.