Oblak vira prioridade do Chelsea, que pode abrir mão de Kepa

O Atlético de Madrid pode ter dificuldades de cumprir seu plano de manter os bons jogadores de seu elenco. Segundo o jornal espanhol 'AS', o Chelsea está interessado no goleiro Jan Oblak e pretende fazer uma boa e ofensiva oferta para tê-lo na próxima temporada.

Visando seguir com os bons desempenhos da atual campanha e competir por títulos, o Atleti não pensa em abrir mão de seus melhores atletas, o que inclui o goleiro esloveno, um dos grandes nomes da equipe de Diego Simeone e de extrema importância para a boa fase da equipe, que eliminou o Liverpool na Liga dos Campeões. Mas uma proposta que o tornaria o goleiro mais caro da história pode mudar os planos do clube.

Ao que fontes indicaram ao jornal, Oblak é o principal objetivo do Chelsea na próxima janela de transferências, a pedido do próprio treinador Frank Lampard. Para isso, os ingleses estariam dispostos a desembolsar um valor em torno € 100 milhões, o que colocaria o esloveno no topo da lista de goleiros mais caros, desbancando justamente o atual titular da posição nos Blues, Kepa Arrizabalaga.

O espanhol, aliás, poderia servir como moeda de troca para abater parte do custo de Oblak neste período em que os clubes estão enfrentando crises financeiras agravadas pela pandemia de coronavírus Covid-19. Não é que os Blues não estejam satisfeitos com Kepa ou não tenham uma boa perspectiva acerca de seus futuro, é só que Lampard está realmente interessado em ter Oblak em sua equipe.

O goleiro esloveno renovou seu contrato com o Atleti, em abril de 2019. O novo vínculo vai até 2023, e a multa de Oblak aumentou de € 100 milhões para € 120 milhões, pouco acima do que o Chelsea pretende oferecer logo de cara, o que pode abrir margens para que, ao menos, haja uma negociação entre as duas equipes.