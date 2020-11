Oblak volta a ser o melhor na Liga

O Atlético de Madrid vive um grande momento no Campeonato Espanhol. Os 'rojiblancos' continuam sendo uma muralha atrás e, além do mais, agora são uma equipe que joga para frente.

As boas notícias não param. O rendimento de João Félix e Luis Suárez só cresce e pedras fundamentais do esquema do Cholo como Koke e Oblak recuperaram o melhor futebol.

O goleiro sofreu apenas dois gols nas últimas sete partidas do campeonato. Números que o colocam de volta na briga pelo 'Zamora' depois que Thibaut Courtois levou o prêmio na temporada 2019-20.

O esloveno tem quatro Zamoras e está a um de empatar com Antoni Ramallets e Víctor Valdés, os que mais vezes venceram o prêmio na história.

Embora as coisas não tenham saído tão bem na Champions, na Liga somente Ante Budimir (Osasuna) e Jorge Molina (Granada) conseguiram superar o paredão do Atleti. E em dois duelos que os 'colchoneros' venceram com tranquilidade.