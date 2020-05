Oblak volta aos treinos 'voando'

Jan Oblak provou seguir em sua melhor forma. O goleiro do Atlético de Madrid teve apenas uma sessão de treinamento para confirmar que ainda é um verdadeiro craque de luvas.

O confinamento do goleiro esloveno de 27 anos não o afetou, como demonstrou a própria equipe de Madri ao compartilhar o intenso treinamento de seu goleiro nas redes sociais.

Por ordem do treinador de goleiros Pablo Vercellone, Oblak voou no gramado, dando uma verdadeira mostra do que para muitos é o melhor goleiro do mundo.