Ocampos aparece no Top 3 com Messi e Agüero

O Sevilla ganhou o ingresso para a próxima edição da Liga dos Campeões depois de vencer o Mallorca (2-0) e grande parte da culpa é de Ocampos.

O argentino marcou novamente e alcançou 14 gols após jogar 31 jogos na LaLiga, fazendo dele o terceiro argentino com mais gols nas principais ligas. O ex-Olympique de Marseille tem apenas Messi e Agüero pela frente.

O 'Kun' tem 16 gols em 24 jogos e Ocampos pode ultrapassá-lo, já que o atacante do City está se recuperando de uma lesão e não estará nas últimas rodadas da Premier League.

Em relação a Leo, as coisas são mais difíceis. E é que a estrela do Barcelona tem 22 gols após 31 confrontos, por isso é praticamente impossível para ele alcançá-lo quando faltam apenas duas rodadas para o final do campeonato.

Ocampos já está lado a lado com os grandes nomes e começa a capturar os olhares de clubes que suspiram por tê-lo a seu serviço.