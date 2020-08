Ocampos e Alexis, prontos para a final da Liga Europa?

Ocampos e Alexis, Alexis e Ocampos. A situação deles para a final da Liga Europa é muito semelhante. Ambos são homens do ataque, ambos estão lesionados e têm muitas chances para entrar no campo se chegarem recuperados. Esses próximos dias serão cruciais.

O atacante do Sevilla reconheceu em entrevista que jogou a semifinal com dores nos joelhos. Embora tenha conseguido atuar até pouco depois do início do segundo tempo, talvez Lopetegui não arrisque. Por sua vez, não há problema: quer jogar e se coloca nas mãos do treinador.

O da Inter tem uma situação mais complicada. O clube informou que Sánchez está com uma lesão no tendão da coxa e, na partida contra o Bayer Leverkusen, ele pulou para o campo com uma bandagem de compressão na coxa. Alexis nem jogou contra o Shakhtar Donetsk.

São dois caminhos que levam a um único destino: a final da Liga Europa. Essa busca pela glória é o último esforço que eles precisam fazer para conquistar o título. Quem for melhor na recuperação - embora Ocampos comece com vantagem - pode fazer a diferença.