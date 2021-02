Ocampos sofre entorse de grau II e ficará afastado por um mês

O Sevilla já sabe a extensão exata da lesão de Lucas Ocampos depois que o jogador foi submetido a um TAC nesta segunda-feira. Enquanto isso, os de Lopetegui voltaram a trabalhar firme.

O atacante não tem lesão óssea, mas sofre uma entorse grau II da sindesmose anterior e do ligamento fibular calcâneo do tornozelo esquerdo, portanto sua evolução marcará sua disponibilidade. Pode estar, de acordo com 'ABC', cerca de um mês de baixa.

“Após a realização de novos exames médicos, uma vez excluída a existência de lesão óssea no sábado passado, os Serviços Médicos do Sevilla FC informou que o jogador Lucas Ocampos sofreu uma entorse de grau II da sindesmose anterior e do ligamento fibular calcâneo do esquerdo tornozelo. farão revisões periódicas para verificar a evolução do jogador”, explicou o Sevilla.

Jesús Navas, Acuña e Óscar Rodríguez também não estavam no treino, já que os três continuam a recuperar das respectivas lesões. A próxima parada é quarta-feira na semifinal da Copa do Rei em Sánchez-Pizjuán contra o Barcelona.