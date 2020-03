Ocampos tem sua melhor média de gols na carreira

Ocampos se tornou a contratação que o Sevilla esperava. Talvez até supere as expectativas dos espanhóis, que o viram marcar novamente na vitória contra o Osasuna.

Com essa bola na rede, chegou à média de 0,39 gols por partida no time da Andaluzia e superou a melhor marca de sua carreira, 0,3 com o Olympique de Marselha.

Na temporada atual, marcou onze vezes em 28 partidas disputadas. Ainda faltam 12 rodadas para tentar seguir quebrando os próprios recordes e ajudar o Sevilla a se classificar para a Champions League.

Outro dado que chama a atenção para o rendimento do argentino é a grande valorização junto ao mercado. Chegou ao clube espanhol por 15 milhões de euros e agora custa 44,5 milhões, quase 30 milhões a mais, que evidenciam a qualidade do atacante de 25 anos.