Ocampos treinou com o grupo e está pronto para a final

O Sevilla começou a se preparar para a final da Liga Europa contra a Inter de Milão, nesta sexta-feira em Colônia (Alemanha), com uma primeira sessão coletiva após a recuperação na segunda-feira e com o argentino Lucas Ocampos, substituído por desconforto no joelho na semifinal com o Manchester United, no grupo.

Com uma bandagem protetora no joelho direito, Ocampos, maior artilheiro do Sevilla com 17 gols (14 na Liga, dois na Copa e um na Liga Europa, o da vitória nas quartas de final contra o inglês Wolverhampton), se exercitou nesta terça-feira no mesmo ritmo do que seus companheiros de equipe no estádio Paul Janes, em Düsseldorf, onde a equipe está concentrada.

O ponta teve de ser substituído aos 56 minutos da semifinal contra ao Manchester United devido a algum desconforto nessa articulação, embora em princípio se presuma que estará disponível para a final de sexta-feira contra a Inter, mesmo com a dúvida de se conseguiria aguentar no campo de jogo por 90 minutos.

Depois do treino de recuperação na segunda-feira, após vencer o United por 2 a 1 nas semifinais, a equipe treinada por Julen Lopetegui trabalhou pela primeira vez em um grupo com o pensamento voltado para a final em três dias, em uma sessão que começou com rodadas e exercícios de transição de bola, de acordo com o Sevilla.

Em meio a um ambiente descontraído e alegre, este novo treino em terras germânicas teve um ponto peculiar e terminou com a disputa de um jogo entre a comissão técnica, com exceção de Lopetegui, os conselheiros e os trabalhadores dos clubes que compõem a presente expedição na Alemanha.

Depois de encerrar com empate a um, com gols do presidente José Castro, de onze metros, e do vice-presidente José María del Nido Carrasco, o ex-goleiro e atual diretor esportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', foi o protagonista na rodada de penalidades finais.

O pênalti decisivo foi marcado pelo ex-jogador do Sevilla Fernando Navarro, vinculado à Diretoria de Esportes, em partida arbitrada pelo atacante Munir El Haddadi e na qual o central Sergi Gómez atuou como uma câmera de televisão gravando o que acontecia em campo em meio a animação constante dos jogadores nas arquibancadas.

O elenco espanhol realizou uma atividade de grupo esta terça-feira à tarde com um passeio de barco pelas águas do Reno, para o qual, segundo o clube, foram tomadas todas as medidas sanitárias necessárias e todos os protocolos estabelecidos serão cumpridos, antes de retornar ao treinamento na quarta-feira.