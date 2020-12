Odair Hellmann deixa o comando do Fluminense

Está confirmada a saída de Odair Hellmann do Fluminense. O técnico de 43 anos tinha vínculo válido até o fim deste mês e deixa o Tricolor em quinto lugar no Brasileirão após aceitar oferta do Al Wasl, equipe dos Emirados Árabes Unidos.

"Odair Hellmann não é mais técnico do Fluminense. O treinador comunicou à diretoria que aceitou uma proposta de um clube de fora do Brasil e deixou o comando do Tricolor. O auxiliar técnico permanente, Marcão, assume o comando técnico do Futebol Profissional até o final da temporada. Maurício Dulac, auxiliar de Odair, também deixa o clube", anunciou o clube.

Segundo 'globoesporte.com', o time árabe ofereceu um salário de aproximadamente US$ 2,1 milhões (R$ 10,7 milhões) mais premiações por 18 meses de contrato.

Odair deixa o Fluminense após 50 jogos, em que teve 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com 56% de aproveitamento. O time marcou 75 gols e sofreu 47. Sob o comando do ex-treinador do Inter, o Tricolor conquistou a Taça Rio.