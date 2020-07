Odegaard, lesionado e com o resto da temporada em risco

O jogador norueguês da Real Sociedad, Martin Odegaard, sofre de tendinopatia patelar no joelho direito e viajou para Barcelona para "estudar alternativas terapêuticas às usadas até agora", de acordo com o divulgado no site do clube.

A lesão de Odegaard representa um novo revés para a equipe que, após a derrota para o Getafe, vê seu objetivo de Liga Europa comprometido, pois está passando pela pior crise desde a chegada de Imanol Alguacil ao banco, com quatro derrotas consecutivas.

A equipe de San Sebastian, com ou sem Odegaard, ainda não parece chegar ao fundo no outono que começou após o retorno da liga, que ficou em quarto lugar, com um futebol sólido e brilhante que caiu no esquecimento, como o sonho deles de qualificar para a Liga dos Campeões.

A segunda competição continental, a Liga Europa, também está em sério risco, especialmente se na defesa a equipe realista continuar cometendo penalidades máximas rodada após rodada.

Duas semanas após a retomada do campeonato, o time de San Sebastian parece outro, marcou um ponto dos 15 possíveis, seu futebol brilhante desapareceu e seus melhores jogadores como o próprio Odegaard, Alex Isak, Willian José e Mikel Oyarzabal são desconhecidos. O único jogador que assumiu a responsabilidade nesse contexto é o belga Adnan Januzaj, autor do gol do Getafe e seu jogador de destaque.

O Getafe tornou-se mais uma vez evidente, como um time que bateu o Real, que venceu cinco dos últimos seis jogos disputados entre San Sebastián e a cidade do sul de Madri.

A Real, após essa série de resultados negativos, jogará nesta sexta-feira para manter o sétimo lugar na Reale Arena contra o Espanyol.