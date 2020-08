Odegaard passa pelos testes médicos no Real Madrid

Martin Odegaard esteve nas instalações do Real Madrid durante a manhã desta sexta-feira e se submeteu a diferentes testes com os profissionais do departamento médico do clube.

O meia de 21 anos vem se recuperando de uma tendinopatia que prejudicou sua última temporada com a Real Sociedad. O problema no joelho direito era o principal alvo da atenção dos médicos do Santiago Bernabéu antes de o jogador iniciar a pré-temporada.

Segundo os portais 'AS' e Mundo Deportivo', Odegaard caiu no gosto de Zinedine Zidane durante a última campanha e o treinador pediu a Florentino Pérez que o atleta fosse trazido de volta do empréstimo.

Ainda não há um comunicado oficial do clube sobre o resultado dos exames realizados com o jovem, que acumulou sete gols marcados e nove assistências nas 36 partidas disputadas na temporada 2019-20, apesar de conviver com o incômodo no joelho.