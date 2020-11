Odegaard pode ajudar Haaland a chegar no Real Madrid?

Martin Odegaard terá uma oportunidade de ouro nas próximas semanas para garantir uma vaga entre os titulares do Real Madrid. As baixas no meio-campo são importantes e Odegaard agora pode ter a regularidade de que precisa para mostrar toda a sua qualidade.

Se o ex-Real Sociedad conseguir se encontrar, a equipe merengue terá um jogador de qualidade por um bom punhado de anos, já que o norueguês tem apenas 21 anos, embora pareça muito mais maduro para o seu futebol.

No Real Madrid, segundo o 'AS', eles têm bem claro que Odegaard pode desempenhar um papel fundamental na tentativa de contratação que a entidade de Chamartín irá realizar em 2022 com Erling Haaland.

Se Odegaard estiver entre os fixos até lá, Haaland poderia ter menos dúvidas ao escolher entre o time merengue e o Manchester United, o outro grande time que segue o craque.

E se o bom e velho Martin é um aliado do Real Madrid, o time 'red devil' tem outro: Mino Raiola. O italiano é o agente do prodígio do Borussia Dortmund, mas também de Paul Pogba. Se ele quiser, certamente poderá fazer sua parte para ver os dois jogadores jogarem juntos no Old Trafford.

Porém, tudo isso são suposições e estamos falando de 2022, um ano no qual não se tem certeza de que Pogba continuará no Manchester United. E no qual não está claro qual será o papel de Odegaard no Real Madrid.