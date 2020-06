Odegaard, recuperado para enfrentar o Real Madrid

Martin Odegaard poderá participar da partida contra o time que o emprestou à Real Sociedad. Segundo 'AS', o norueguês estará disponível para Imanol apesar do desconforto sentido no último jogo.

O jogador participou dos treinamentos do grupo dos últimos dois dias e deverá estar entre os titulares para enfrentar o Real Madrid pela segunda vez neste período cedido que completa um ano.

O contrato ainda inclui um ano a mais no time da cidade de San Sebastián, mas é o clube da capital quem decide se ele permanece até o fim. Por enquanto, a imprensa local aposta que ele fica.

Odegaard, de 21 anos, soma 30 partidas pela Real Sociedad, sendo 29 como titular, e soma sete gols e oito assistências.