Oferecem Alex Telles ao Barcelona

O Barça continua em busca de reforços no mercado e um dos pontos a ser atendido é a lateral.

Nesse sentido, o jornal 'Record' assegura que o clube catalão tem uma opção interessante sobre a mesa. Jorge Mendes, agente de Alex Telles, teria oferecido o lateral-esquerdo do Porto ao conjunto 'culé'.

O contrato de Alex Telles com o clube luso vai até junho de 2021. Sua multa rescisória é de 40 milhões de euros.

Mendes sabe que o seu representado tem muito mercado no 'Velho Continente' e que já esteve na mira do próprio Barça. Atualmente, os espanhóis contam com Jordi Alba e Junior para a posição.