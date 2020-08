Oferecem Batshuayi ao Benfica

Se existe uma certeza em Stamford Bridge é que Batshuayi não continuará em Londres. A separação é total.

O Chelsea já leva algum tempo em busca de um destino para o atacante. Sou nome foi especulado no Leeds de Bielsa e também para a Atalanta. Agora se abre uma nova possibilidade.

De acordo com 'A Bola', o atacante teria sido oferecido ao Benfica. O clube luso está em busca de reforços e o nome de Batshuayi chegou ao estádio da Luz.

O Benfica gostaria de contar com Cavani no ataque, mas a sua contratação se complicou devido as exigências do uruguaio. Agora buscam alternativas. Resta saber se Batshuayi encaixa no perfil procurado por Jorge Jesus.