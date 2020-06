Oferta séria do United por Van de Beek

O Manchester United fez uma proposta ao Ajax pela contratação do meia Donny van de Beek, de acordo com o jornal holandês 'De Telegraaf' nesse domingo.

Esse movimento representaria um 'chápeu' no Real Madrid, que segundo a citada fonte, teria chegado a um acordo com o jogador na temporada passada. O clube 'merengue' pagaria 50 milhões de euros quando LaLiga fosse retomada e os direitos de televisão pagos.

No entanto, o Manchester United "está tentando levar Van de Beek diante do nariz do Real Madrid", assegurou o jornal mais lido da Holanda.

A boa relação entre o diretor executivo do United, Ed Woodward e o diretor geral do Ajax, Edwin van der Sar, que foi goleiro dos 'red devils' durante seis temporadas, facilitou as coisas.

Em Amsterdã veem com bons olhos que os ingleses paguem antes do Real Madrid, assim o Ajax teria mais margem para atuar no mercado em busca de um substituto.