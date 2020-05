OFICIAL: a Bundesliga volta no dia 16 de maio

Após ter o visto positivo do Governo alemão, a Bundesliga retomará as suas atividades no próximo sábado 16 de maio. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da Liga, Christian Seifert.

Seifert declarou em entrevista coletiva que o risco de contagio para os jogadores é "extremamente baixo" e que todas as partidas serão realizadas com portões fechados.

A Bundeslita será a primeira grande liga do futebol europeu a retomar as atividades. A competição foi paralisada no dia 8 de março na 25º rodada.

Essas são as partidas da 26º rodada da Bundesliga:

Sábado 16 de maio (horário local)

15.30 horas: Borussia Dortmund-Schalke 04

15.30 horas: Hoffenheim-Hertha de Berlín

15.30 horas: ​RB Leipzig-Friburg

15.30 horas: ​Augsburg-Wolfsburg

15.30 horas: Düsseldorf-Paderborn

18:30 horas: Eintracht-Borussia Mönchengladbach

Domingo 17 de maio (horário local)

15:00 horas: Colônia-Mainz 05

18.00 horas: Union Berlin-Bayern de Munique

Segunda-feira 18 de maio (horário local)

20:30 horas: Werder Bremen-Bayer Leverkusen