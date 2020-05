OFICIAL: a Liga Eslovena volta em 5 de junho

Na Eslovênia, eles estão se preparando para a volta do futebol. Alguns detalhes ainda ainda precisam ser acertados, mas a luz já está visível no fim do túnel.

A Federação admite que o protocolo necessário de comportamento e prevenção do COVID-19 ainda não está pronto, que será elaborado em conjunto com o Instituto Nacional de Saúde Pública e divulgado nos próximos dias, antes do reinício dos jogos.

O plano prevê que os jogos das semifinais da Copa sejam disputados nos dias 9 e 10 de junho e a final em 24 de junho, diz a nota.

Após as 25 rodadas da Primeira Liga já disputados, do total de 36 planejadas, a equipe Olímpia lidera a Liga, à frente do Celje e Aluminij.

A Eslovênia, que na semana passada se declarou o primeiro país europeu a superar a pandemia de coronavírus, já contabilizou 1.467 casos de infecções por coronavírus, incluindo 103 pacientes falecidos.