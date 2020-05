OFICIAL: a Liga Sueca volta em 14 de junho

A Liga Sueca poderá iniciar a competição em duas semanas, a portas fechadas, depois que o governo autorizar nesta sexta-feira o retorno de todos os esportes profissionais a partir de 14 de junho, após a suspensão decretada pela pandemia do COVID-19.

"A partir de 14 de junho, os esportes serão permitidos sem público. A decisão afeta todos os esportes, em todos os níveis, masculinos e femininos, desde que sejam ao ar livre e de acordo com as restrições para eventos públicos" , aparece em uma declaração.

No entanto, o Ministro do Interior, Mikael Damberg, enfatizou que a situação permanece "séria" do ponto de vista epidemiológico e que a proibição de mais de 50 participantes em eventos públicos permanece.

"A Suécia escolheu uma estratégia de perseverança para lidar com a crise e permitir que o esporte sob certas condições faça parte de uma estratégia de longo prazo", disse Damberg.

A sueca foi a última das principais ligas escandinavas a definir sua data de retorno, depois que a dinarmaquesa retomou a competição na quinta-feira e a norueguesa marcou o retorno para 15 de junho há umas semanas.