OFICIAL: a Serie A 20-21 começa no dia 19 de setembro

O Conselho da Federação Italiana anunciou nessa segunda-feira que o Campeonato Italiano 2020-21 terá início no próximo dia 19 de setembro.

Os rumores apontavam para o dia 12 do mesmo mês, mas o conselho optou por adiar em uma semana o início da competição depois do atraso provocado pela pandemia do coronavírus.

A Serie B, por sua vez, começa no dia 26 de setembro, e a Serie C, no dia 27. No próximo dia 2 serão sorteados os calendários das competições.