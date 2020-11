OFICIAL: Abel Braga está de volta ao Internacional

Nessa terça-feira, o clube gaúcho anunciou em seu site oficial a chegada de um velho nome para o comando da equipe: Abel Braga. A figurinha carimbada chega para treinar uma equipe que atualmente é a líder do Brasileirão, com 36 pontos. Um a mais do que Atlético-MG e Flamengo, empatados.

Essa é a sétima vez em que Abel comandará a equipe colorada. Sua última temporada foi em 2014, quando o Inter conseguir ser, pela 4ª vez, o campeão gaúcho e terminar em 3º lugar no Brasileirão, garantindo vaga para a próxima Libertadores da América.

Abel Carlos da Silva Braga, quando saiu do time gaúcho, comandou o Al Jazira dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, comandou equipes como Fluminense, Flamengo, Cruzeiro e Vasco.

"Chegam junto com o treinador o auxiliar técnico Leomir de Souza e o analista de desempenho Alex da Costa", podemos ler no site oficial da equipe. Seu contrato vai até o final de fevereiro de 2021.