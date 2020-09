OFICIAL: Arturo Vidal agora é da Inter de Milão

Agora é oficial. Arturo Vidal inicia uma nova jornada na Inter de Milão, onde o status de descartado passa a ser o de desejado.

A agitação contínua se tornou realidade após a chuva de informações sobre sua chegada à Itália para se submeter a um exame médico e carimbar sua assinatura em seu novo clube. Embora também seja mais longo do que o esperado; quando já havia se despedido e mesmo ausente dos treinos, teve que voltar aos exercícios. Só uma semana depois, nesta segunda-feira, ele acabou de passar o reconhecimento em MIlão.

Embora o ciclo de Arturo Vidal no Barcelona estivesse chegando ao fim, Ronald Koeman confirmou que o jogador não fazia parte de seus planos. A partir daí, foi aberto um processo de negociação com um cenário claro para o jogador: desvinculação com uma consideração simbólica. Por sua vez, o jogador terá um contrato muito bom com a Inter. Nesta segunda-feira, seu texto de despedida nas redes sociais ficou como um epílogo.

O símbolo chileno jogará as próximas duas temporadas no Giuseppe Meazza. O mesmo número que jogou com a camisa do Barcelona. Com 96 jogos, 11 gols, 11 assistências, 19 cartões amarelos, uma expulsão e inúmeras conquistas. Ele cumpriu o que prometeu: se entregar e dar até a última gota de suor. Também com um título na LaLiga e outro na Supercopa da Espanha.

Vidal chegou ao Barça para cobrir a lacuna deixada por Paulinho, e acabou deixando um vazio muito semelhante. Apesar de sempre ter participado nos sucessos e grandes projetos do Bayern e da Juventus, havia dúvidas sobre ele. Em torno de sua idade e seu DNA longe do Barça. Custou a Ernesto Valverde dar-lhe oportunidades, mas não decepcionou assim que as teve. Ele soube defender o seu estilo entre meio-campistas com mais toque do que ele, marcou em momentos importantes (para abrir o placar ou matar o jogo).

O 'King', sempre polêmico nas redes, voltará à Serie A seis anos depois. Agora de 'neroazzurro', mas de novo com Antonio Conte, que já passou muito tempo pedindo a contratação à diretoria e agora já a tem. Entre 2011 e 2014, o chileno foi peça-chave nos três 'Scudetti' que levantaram.

Arturo Vidal assina projeto vencedor do Inter

Com a sua contratação e a de Achraf, bem como a volta de Perisic (embora o Bayern tente mantê-lo em propriedade), começa a se consolidar a firme proposta de derrubar a Juve na Serie A. Reforços para um clube que já este ano deu um passo à frente na mão de Lukaku, Lautaro, Young, Sensi e Godín, entre outros.

O caráter vencedor de Vidal está fora de questionamento. Não surpreendentemente, a temporada 19-20 quebrou uma sequência que poucos podem alcançar no futebol: concatenando oito títulos da liga em três diferentes ligas principais.

Apesar de ter tido a aprovação de Andrea Pirlo para um possível retorno à Juve, algo que ele teria amado, muito menos para ele é um mal menor usar 'neroazurro'. De todas as possibilidades que tinha sobre a mesa, retornar à Itália era a que mais o entusiasmava.