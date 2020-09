Inter de Milão anuncia a chegada de Vidal

Arturo Vidal é o novo reforço da Inter de Milão, que confirmou neste domingo a chegada do volante de 33 anos procedente do Barcelona.

O chileno tinha contrato até o fim desta temporada com o clube catalão, mas não fazia parte dos planos de Ronald Koeman e a diretoria do Camp Nou optou por negociá-lo para evitar que saísse de graça no fim desta temporada.

Segundo 'AS', ele assina vínculo até 2023 com a Inter e ainda tem opção de prolongar por mais um ano. A contratação é possível com a saída de Diego Godín, que tem transferência praticamente garantida ao Cagliari.

O reconhecimento médico deve ocorrer nessa segunda-feira, antecedendo a oficialização formal. O jornal espanhol também afirma que o atleta terá salário anual de 6 milhões de euros líquidos e que o Barcelona receberá meio milhão mais variáveis dependendo do desempenho do jogador.

É o fim de uma história que começou em 2018 entre Arturo Vidal e Barcelona, quando o chileno chegou procedente do Bayern de Munique. Com a camisa do time catalão, o volante disputou 96 jogos, marcou 11 gols e deu 11 assistências.