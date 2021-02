OFICIAL: Atlético de Madrid - Chelsea será disputado em Bucareste

A partida de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Chelsea será disputada no dia 23 de fevereiro, no Estádio Nacional de Bucareste (Romênia), devido à impossibilidade da equipa inglesa viajar a Madri por conta das restrições sanitárias.

O Atlético confirmou a mudança de local, acordada esta quarta-feira em encontro com a UEFA após a decisão desta terça-feira do Governo de Espanha de prorrogar até 2 de março as restrições à entrada de voos provenientes do Reino Unido, África do Sul e Brasil pelas cepas de coronavírus detectados nesses países, exceto para nacionais e residentes da Espanha e Andorra.

Resta saber se os jogos de volta que não podem ser disputados no país espanhol serão disputados na Inglaterra ou se um local alternativo também está sendo procurado.