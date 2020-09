OFICIAL: Morata é o novo reforço da Juventus

Um dia após chegar a Turim, Morata foi confirmado como novo jogador da Juventus. O clube italiano, assim como o Atlético de Madrid, oficializaram o acordo nesta terça-feira pelas redes sociais.

"A volta do atacante espanhol à Juventus agora é oficial. O jogador de 27 anos foi emprestado pelo Atlético de Madrid, onde atuou na última temporada e meia. Ele fará parte da equipe deste ano, com opção de prorrogação de um ano do empréstimo, além de opção de compra", anunciou a 'Vecchia Signora'.

As diretorias assinaram o empréstimo do atacante válido até o fim da atual temporada. A operação custará 10 milhões de euros para a Juventus, que terá ainda a oportunidade de ficar com o jogador ao final desse período, ao custo de 45 milhões. Para trazê-lo do Chelsea, o Atlético pagou 65 milhões aos ingleses.

O atacante sempre quis voltar para a Itália. Alice Campello, sua mulher, é de lá e estava muito feliz na primeira passagem de Morata pela Juventus, quando o atacante disputou duas temporadas e somou 93 jogos, 27 gols e 17 assistências. Outro motivo pelo qual o jogador teria decidido sair, segundo o 'Mundo Deportivo', é que já não se sentia mais protagonista em Madri.

Já levando em consideração os 10 milhões que a Juve vai pagar pela transferência para o Atlético, Morata movimentou 205 milhões ao longo da carreira, e faz parte da lista dos cinco jogadores que mais envolveram dinheiro ao trocar de clube.

Em seu site oficial, a Juventus detalhou a operação: