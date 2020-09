OFICIAL: Aubameyang renova com o Arsenal

O artilheiro do Arsenal não deixará a equipe de Mikel Arteta. A renovação de contrato foi anunciada nesta terça-feira, prolongando o vínculo pelas próximas três temporadas.

Com isso, os 'Gunners' mantêm o jogador que chegou no meio da campanha 2017-18 e, na última temporada, marcou 30 gols em 45 jogos.

De acordo com a BBC, equipes como Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e PSG tinham interesse na contratação dele, cujo vínculo anterior se encerraria em 2021.

Antes do time inglês, o atacante atuou por quase cinco anos no Borussia Dortmund e também vestiu as camisas de Saint-Étienne, Monaco, Lille, Dijon e Milan (nas categorias de base).

O próprio técnico demonstra otimismo no objetivo de seguir contando com o atleta de 31 anos, que vive sua terceira temporada no Arsenal, somando um total de 109 jogos, 70 gols e 14 assistências.