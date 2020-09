OFICIAL: Barça transfere Semedo aos Wolves

Quatro anos depois, Nélson Cabral Semedo tem que fazer as malas novamente. Desta vez, de Barcelona a Wolverhampton, a cidade onde sua nova equipe está animada para se opor aos "Big Six" da Premier League. Os clubes fecharam o acordo e oficializam sua saída para 30 milhões, que podem chegar a 40 se determinadas variáveis ​​forem atendidas.

O jogador, por sua vez, assina um contrato um tanto estranho: duas temporadas com opção de prorrogação até 30 de junho de 2025. Os ingleses anunciaram também que irá imediatamente trabalhar sob as ordens de Nuno com vista a uma possível estreia contra o West Ham neste domingo.

O jogador disse adeus ao Barcelona na noite de terça-feira, e o anúncio de sua contratação foi registrado um dia antes da confirmação formal pelas entidades.

Como era de se esperar, ele já havia perdido o segundo treino da semana na Ciudad Deportiva, sabendo que tudo estava mais do que pronto para sua transferência.

Apesar de Bartomeu ter negado em várias ocasiões a intenção de se desligar de Semedo, que já figurava na lista dos intocáveis ​​quando se falava da faxina após o 2-8 na Liga dos Campeões, a figura de Jorge Mendes foi fundamental para a mudança de ideia. Ele não é apenas um zagueiro, é também um faz-tudo para o planejamento esportivo do Wolves, onde há uma colônia de portugueses no banco e em campo.

Nélson Semedo tinha sido a grande aposta do Barcelona para preencher a grande lacuna deixada por Dani Alves, o melhor lateral-direito da história contemporânea do clube e um dos melhores desde a sua fundação. Seu desempenho, sem ser ruim, não se aproximou dessa curva de rendimento. O português sai com bons e maus momentos, defensores e detratores. Sem deixar uma marca muito forte.

Em números: 124 jogos em que mostrou grande exibição física e capacidade ofensiva, mas apenas contribuiu com dois gols e seis assistências. Nelas conquistou quatro títulos, todos nacionais: duas ligas, uma Copa del Rey e uma Supertaça da Espanha.

Após a saída de Nélson Semedo, começa a contagem regressiva para a chegada do seu substituto que, salvo uma mudança radical, pretende ser Sergiño Dest, visto que já há negociações avançadas, apesar de o Bayern de Munique também apostar nele.