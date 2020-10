OFICIAL: Barcelona anuncia a contratação de Sergiño Dest

Sergiño Dest já é jogador do Barcelona. O clube confirmou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito de 19 anos nascido nos Estados Unidos, que encerra oficialmente sua história com o Ajax.

As diretorias chegaram a acordo para uma operação que custou 21 milhões de euros mais 5 milhões em variáveis. Ele terá contrato até o final da temporada 2024-25 e sua cláusula de rescisão será de 400 milhões de euros.

O jogador realizou os exames médicos na quarta-feira, quando chegou à Catalunha e será o reforço necessário para o lugar de Semedo, que foi transferido ao Wolverhampton Wanderers.

O lateral-direito foi revelado pelo time dos Países Baixos e atua na equipe principal desde a temporada 2018-19. Em 2019-20, foi titular em 27 dos 35 jogos em que atuou. Além disso, somou dois gols e cinco assistências.